"Приворожила": Житель Ростова попал в ДТП из-за упругой попы проходящей мимо девушки

В социальной сети житель Ростова пожаловался на то, что во время управления автомобилем засмотрелся на попу молодой девушки в белых шортах и попал в ДТП. Это произошло 5 мая, теперь он разыскивает "виновницу ДТП" для того, чтобы позвать на свидание.

Как стало известно, 5 мая в Ростове на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Буденовский произошло ДТП. Вскоре в социальных сетях отписался пострадавший водитель и рассказал, почему произошла авария. По его словам, когда он ехал за рулем авто, его взгляд привлекла упругая попа молодой девушки в белых шортиках, он засмотрелся и не справился с управлением.

Теперь парень разыскивает ростовчанку с соблазнительной попой для того, чтобы пригласить на свидание. Он отметил, что девушка видела аварию, и за то, что ДТП отчасти произошло по ее вине, молодой человек намерен "отшлепать" соблазнительницу.

В настоящий момент остается неизвестным, смог ли ростовчанин отыскать свою даму сердца или девушка решила остаться инкогнито.