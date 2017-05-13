"Пригрелся": Спящий у Вечного огня мужчина позабавил жителей Воронежа

Пользователи соцсетей обсуждают мужчину, который мирно спал у Вечного огня в Воронеже и попал на видео. Комментаторы тут же пришли к выводу, что мужчина замерз в шортах и футболке и прилег погреться.

В понедельник, 7 мая, в одном из тематических пабликов Воронежа появилась фотография, на которой запечатлен мирно спящий мужчина около Вечного огня. Он находится в весьма опасной близости от огня и его одежда могла загореться в любой момент, однако воронежцев данной фото повеселило. Так, мужчина был одет в легкую футболку и шорты и спал прямо на платформе у Вечного огня.

Пользователи отметили, что таким образом мужчина оберегает платформу от подростков, чтобы они не катались около Вечного огня на скейтбордах, другие же заметили, что "халявный газ лучше греет". Многие также подумали, что мужчина был пьян и не смог дойти до дома, потому прилег там, где тепло.