На Украине поблагодарили Россию за большую стройку в Крыму и возведение Крымского моста. Журналист Матвей Ганапольский заявил о том, что как только Крым отойдет Украине, Киев и Москва будут дружить и вместе пользоваться мостом.

Буквально недавно украинский журналист нашел существенные плюсы того, что Россия занялась строительством Крымского моста. По его словам, как только ситуация в Донбассе нормализуется, Крым вновь станет украинским, две страны смогут поддерживать дружеские отношения и вместе пользоваться Крымским мостом.

Он вовсе не видит никаких проблем в появлении моста, так как масштабная стройка шла за счет России, за что Ганапольский выразил Москве благодарность.

В Совфеде тут же отреагировали на данное заявление и отметили, что мечтать не вредно, а украинцам не удастся попользоваться Крымским мостом, так как полуостров больше никогда не вернется к Украине. Сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что скорее всего вся Украина станет российской, чем Крым вновь отойдет под контроль украинского правительства.