В Германии погиб руководитель театра "Приют комедианта" Юрий Томошевский

Поздним вечером 6 мая СМИ сообщили о том, что в Германии на 62-м году жизни скончался довольно известный актер и режиссер, а также создатель популярного театра "Приют комедианта" Юрий Томошевский. По последним полученным данным, причина его смерти кроется в несчастном случае.

О том, что в воскресенье, 6 мая, в Германии умер Томошевский, журналистам рассказал его близкий и давний друг Исаак Кушнир. По его словам, сразу же после смерти режиссера ему позвонила дочь погибшего и рассказала о случившемся. Она отметила, что причиной смерти стало нелепое падение, смерть забрала Томошевского после такого несчастного случая.

Кушнир также рассказал о том, что в Германии будет проведено вскрытие и установлена истинная причина трагедии, там же режиссера кремируют. По словам искусствоведа, прах Томошевского прибудет в Россию 16 мая, сразу же после этого, возможно, и пройдет церемония прощания с великим актером.

Друг Томошевского также отметил, что в Германию актера привели вовсе не гастроли, как ранее сообщала пресса, он приехал туда с частным визитом.