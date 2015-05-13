"Хоть дату не спутали": Плакаты к 9 Мая с ошибками возмутили жителей Кургана

На днях в Кургане развесили плакаты в честь Дня Победы, который празднуется 9 мая. Жители сразу же обратили внимание на ошибки, которые допустили создатели плакатов в элементарных словах.

Курган начали украшать к Дню Великой Победы и развесили плакаты, однако они весьма возмутили жителей, которые назвали данную работу "халтурой" и "позорищем". Дело в том, что художники допустили сразу несколько ошибок в элементарных словах, о чем пользователи и сообщили в соцсети.

Так, на одном из плакатах написали "Защитники Бресткой Крепости", пропустив в слове "Брестской" вторую букву "С", а также написав крепость с большой буквы. На втором плакате создатели почему-то решили добавить вторую букву "Н" в слове оборона и написать Севастополь через "О".

Помимо этого, художники допустили ошибку в известном стихотворении, где в одной из строчек говорится "Этих дней не смолкнет слава", тогда как на плакате вместо "смолкнет" появилось слово "меркнет".

Жители Кургана оказались крайне возмущены данными плакатами и вынесли этот вопрос на обсуждение в социальные сети. Многие написали, что такие ошибки в элементарных словах могли допустить только "недалекие" люди, а саму их работу назвали "халтурой" и "позорищем". Кроме того, пользователи поблагодарили за то, что хоть дата на плакате значится правильная.