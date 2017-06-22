В уральской колонии заключенные поблагодарили ветеранов 10-метровой георгиевской лентой

В колонии № 59, которая находится в Каменске-Уральском, заключенные своими руками создали 10-метровую георгиевскую ленту. Отмечается, что таким образом они поблагодарили ветеранов за победу в Великой Отечественной войне.

Не так давно стало известно о том, что к празднованию Дня Победы в России решили подключиться и заключенные из уральской колонии № 59. Они при помощи подручных материалов самостоятельно изготовили георгиевскую ленту, длиной в 10 метров. Фото заключенных с самодельной георгиевской лентой стало популярным в социальной сети.

Стоит отметить, что таким образом осужденные решили внести свой вклад в празднование Дня Великой Победы и поблагодарили ветеранов, а также отдали дань памяти павшим в годы Великой Отечественной войны.