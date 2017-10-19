В Дагестане неадекватный мужчина отработал бойцовские приемы на "ветряном человечке"

В Дагестане на одной из центральный улиц Махачкалы прилично одетый мужчина устроил настоящее шоу. По непонятным до сих пор причинам он набросился на "ветряного человечка" и стал отрабатывать на нем бойцовские приемы.

Буквально недавно в социальных сетях начали обсуждать взрослого мужчину, который на одной из улиц Махачкалы набросился на "ветряного человечка", словно на соперника на бойцовским ринге. "Боец" выглядел вполне прилично: голубая рубашка, серые брюки и черные ботинки. Неадекватный мужчина избивал "ветряного человечка, показывая ему самые разнообразные приемы: от ударов в стойке до бросков через бедро.

Шоу продолжалось всего несколько минут, после чего житель Дагестана жестами показал, в какую сторону следует упасть "ветряному человечку" и покинул место происшествия.

Пользователи социальных сетей осудили мужчину, отметив, что он невероятно опозорился своим поступком и взрослым людям не стоит так себя вести. Многие предположили, что "боец" просто был пьян и не контролировал свои действия, так как отлично погулял на свадьбе. Нашлись и те, кого произошедшее позабавило, они стали отмечать, что житель Дагестана просто отправил "ветряного человечка" в нокаут и у них весьма разная весовая категория, другие же заметили, что Хабибу Нурмагомедову еще стоит поучиться у данного мужчины.