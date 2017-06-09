СМИ сообщили о смерти директора "Машины времени" Владимира Сапунова

СМИ стало известно о том, что в ночь на 6 мая ушел из жизни директор и член группы "Машина времени" Владимир Сапунов. По предварительным данным, причиной его смерти стала страшная онкология.

Пресс-секретарь "Машины времени" Антон Чернин сообщил о том, что на 65-м году жизни после продолжительной борьбы с раком умер концертный директор группы "Воскресение" и член рок-коллектива "Машина времени" Владимир Сапунов. Чернин рассказал, что Сапунов болел уже довольно длительное время и делал безуспешные попытки побороть онкологию, к тому же, последние 10 лет он передвигался исключительно в инвалидной коляске.

Несмотря на свою болезнь, Владимир Борисович не бросал свою любимую работу и вплоть до 2017 года занимался группами "Воскресение" и "Машина времени". Стоит отметить, что руководство группой "Машина времени" Сапунов оставил в конце прошлого года, однако так и находился в составе участников коллектива.

Буквально недавно Андрей Макаревич дал свои комментарии по поводу смерти Владимира Сапунова и отметил, что экс-руководитель рок-коллективов был весьма мужественным и сильным человеком. Весь коллектив "Машины времени" скорбит о потере такого замечательного человека.