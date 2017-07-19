Жители Владикавказа возмущены водителем, который перевозил свежее мясо в грязном багажнике

Жители Владикавказа возмущены тем, что им предлагают покупать мясо прямо из грязного багажника автомобиля. Они всерьез обеспокоились антисанитарийными условиями перевозки мяса и вынесли этот вопрос на обсуждение в социальных сетях.

Буквально недавно пользователи написали в соцсети о том, что во Владикавказе был замечен автомобиль ВАЗ-2106, который перевозил мясо в грязном багажнике по пыльным дорогам в жаркое время и даже не позаботился о том, что товар может протухнуть. Жители уверены, что водитель вез мясо на рынок и возмущены, что вынуждены будут покупать грязный и протухший товар, так как перевозчики не соблюдают элементарные санитарные нормы.

Многие встали на защиту мужчины, отметив, что за то время, пока он будет вести мясо на рынок, протухнуть оно вряд ли успеет, а обеспокоенных хозяйкам посоветовали хорошо промыть продукт и несколько раз отварить, прежде чем подавать на стол.