"Совпадение": Блогер заявил, что "Билайн" по просьбе полиции блокировал номера во время митингов в Москве

Блогер Денис Стяжкин рассказал о том, что после того, как он принял участие в митинге в Москве, его телефонный номер оказался заблокирован. Блогер отметил, что пользуется услугами сотового оператора "Билайн", однако в компании отмечают, что это простое совпадение.

Стяжкин рассказал, что в субботу, 5 мая, принимал участие в митинге оппозиции, выступая против инаугурации президента России Владимира Путина, после чего к своему искреннему удивлению обнаружил, что его телефон оказался заблокирован. Позвонив в службу поддержки сотового оператора "Билайн", блогер сообщил о своей проблеме. По его словам, операторы сообщили ему, что сделали это по просьбе полиции и на время акций протеста номера оказались заблокированы практически у всех абонентов "Билайн".

Стоит отметить, что в самой компании слова блогера опровергли. "Билайн" отмечает, что номер Стяжкин мог оказаться заблокированным по странному стечению обстоятельств, которые не имеют к митингу никакого отношения. По их словам, блогер просто нарушил договор о предоставлении услуг радиотелефонной связи. Также отмечается, что больше никаких жалоб о блокировке телефонов во время митингов не поступало.