«Умнее людей»: в Дагестане на видео сняли самых умных коров

В Дагестане на видео попали коровы из Кизляра, которых пользователи Сети уже назвали самыми умными коровами России. В Instagram-аккаунте, посвященном событиям в Кизлярах, появилось видео, на котором коровы показали, что могут быть умнее некоторых людей.

В Instagram-аккаунте, где публикуются ролики о событиях в Кизлярах, появился ролик с коровами. На видео мужчина едет по дороге и останавливается у пешеходного перехода.

У дороги стояли коровы, которые дождались, пока водитель остановит свой транспорт, и только потом пошли по переходу. По словам автора ролика, животные осознанно шли по переходу и знали, что идти стоит лишь тогда, когда машины остановились.

Пользователи Сети активно обсуждают ролик и пишут, что многие люди должны взять пример с коров, которые идут через дорогу по пешеходному переходу. С такими комментариями согласились автолюбители, которые часто попадали в аварийные ситуации из-за людей, вышедших на дорогу в неположенном месте.

Комментаторы не без иронии отмечали, что «коровы-интеллектуалы» идут по переходу, а многие люди идут там, где им вздумается. Исходя из этого, считают пользователи, стоит задуматься, кто же умнее – коровы или люди.