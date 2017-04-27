На параде Победы в Москве покажут технику, прошедшую "боевое крещение" в Сирии

В оборонном ведомстве России рассказали о том, что в 2018 году на Параде победы, 9 Мая, будут впервые представлены новейшие образцы российского вооружения. В министерстве также подчеркнули, что многие образцы уже успели пройти "боевое крещение" в Сирии.

Как известно, ежегодно в Москве проходит праздничный Парад в честь Дня Победы 9 Мая, на котором демонстрируют военную технику России. В нынешнем году намерены показать такие образцы новейшего вооружения, которые уже успели пройти "боевое крещение" в Сирии, сражаясь с террористами.

В Минобороны сообщили о том, что в нынешнем году на военном параде можно будет полюбоваться на такие новейшие образцы, как беспилотники "Корсар" и "Катран", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", а также БМПТ "Терминатор". В ведомстве подчеркнули, что все представленные образцы в настоящий момент состоят на вооружении армии России или же проходят опытную эксплуатацию.