Обеспокоенный житель Ростова сообщил о 20 НЛО в ночном небе

Житель Ростова 5 мая наблюдал более 20 НЛО, которые застыли в ночном небе. По его словам, нечто подобное ему удавалось зафиксировать около двух лет назад, однако тогда "рой" кораблей пришельцев состоял всего лишь из 6-8 летающих тарелок.

В тематических пабликах Ростова появилась фотография загадочного "роя" НЛО, которые скопились в ночном небе. Мужчина написал, что заметил летающие тарелки пришельцев примерно в 22:00 по местному времени, и точно уверен в том, что это не может быть самолетом или вертолетом. По его словам, характерного для человеческих летающих машин гула не было слышно, светящиеся точки "висели" в ночном небе в полной тишине.

Больше всего ростовчанина удивило то, что количество НЛО превышало 20 объектов, которые практически не двигались, а затем внезапно оказались в другой стороне от места, где были зафиксированы в первый раз. Мужчина полагает, что видел именно НЛО, так как подобное ему уже удавалось запечатлеть около двух лет назад, правда, тогда инопланетяне решили не привлекать особого внимания и прилетели всего на 6-8 летающих тарелках.

Многие пользователи согласились с обеспокоенным ростовчанином, однако другие отметили, что происходящее на фото может быть просто природным явлением, а не нашествием пришельцев.