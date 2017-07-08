"Свиньи": Жители Ростова устроят самосуд над уличными торговцами

Жители Ростова в очередной раз высказали свое недовольство властям по поводу уличных продавцов стихийных рынков, которые оставляют после себя груды мусора, однако жалоба не дала результатов. Тогда ростовчане договорились устроить некий "самосуд" над уличными торговцами, которых прозвали "свиньями".

В социальных сетях ростовчане пожаловались на то, что каждый раз после праздников, когда уличные торговцы выбираются на стихийные рынки и сбывают свой товар, улицы оказываются засыпаны мусором. Они отметили, что по городу летают картонные коробки, пакеты, упаковки от товаров и никто не стремится их убирать. Властям уже несколько раз сообщали о творящемся "хаосе", однако продавцы-свиньи так и не начали убирать свой мусор.

Одна из пользовательниц предложила устроить некий "самосуд" над торговцами. Она предложила на следующее сборище торговых палаток придти со своим мусором из дома и высыпать его прямо продавцам на прилавок, чтобы они задумались над своим поведением. Многие поддержали данную инициативу, однако пока неизвестно, будет ли она воплощена в реальность.