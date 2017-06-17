"Отец года": Жителей Воронежа шокировал опасный способ перевозки ребенка на скутере

Жителей Воронежа шокировало довольно странное решение взрослого мужчины перевозки ребенка на скутере. Они поделились ужасающим снимком в социальных сетях и высказали свое мнение на этот счет.

В субботу, 5 мая, на дорогах Воронежа заметили странного мотоциклиста, которого сразу же окрестили званием "отец года". Дело в том, что проезжающие мимо него машины сделали весьма интересное фото, на котором запечатлен необычный способ перевозки ребенка на скутере. На кадрах видно, что мужчина едет на скутере в шлеме, а на подножке транспорта сидит маленькая девочка, которая подвергается весьма невероятной опасности, ведь на любом крутом повороте она может вылететь и получить травмы.

Стоит отметить, что девочку сразу невозможно рассмотреть, для этого приходится тщательно всматриваться в фото, ведь ее скрывают ноги папы, которые, видимо, выполняют функцию "ремней безопасности".

Пользователи сразу же разделились на два лагеря. Одни утверждали, что один из самых безопасных способов перевозки ребенка на скутере, так как сидеть сзади ему небезопасно, там даже некуда поставить ноги. Другие отметили, что это фото срочно нужно показать матери ребенка, а также сотрудникам ГИБДД, чтобы они рассказали мотоциклисту, как правильно перевозить детей и не подвергать их жизни опасности.