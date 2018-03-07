Депутаты Мосгордумы оценили образовательный процесс в школе №1547

В школе №1547 (ул. Белореченская) побывали с визитом депутаты МГД. Отмечается, что в его рамках парламентарии проявили повышенный интерес к высокотехнологичному оборудованию, которое школа получила в ранге участника ряда городских проектов. К примеру, «Курчатовский проект» поспособствовал тому, что теперь здесь на более высоком уровне преподают биологию, географию, химию и физику. В то же время благодаря «Росатому» и компании «Атом­энергопром» в школе №1547 успешно функционирует учебный класс по атомной энергии. Об этом проинформировало издание «Аргументы и Факты».

В настоящее время в Москве идет процесс выравнивания обучения в школах, — рассказал руководитель столичного Депобразования Исаак Калина. По его словам, в ближайшие три-четыре года все школы мегаполиса будут одинаковым образом оснащены. Попутно ведется работа по изменению стереотипов семей о школьном обучении. В связи с этим раз в месяц по воскресеньям проходят ознакомительные встречи директоров с жителями районов.







