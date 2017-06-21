Клип Жака Энтони и Оксимирона вызвал много критики от поклонников

На днях в сети появился видеоклип совместного творчества рэперов Оксимирона и Жака Энтони на песню «Бездыханным». Однако клип вызвал не столько восторг, сколько шквал критики из-за нацистского жеста темнокожего российского рэпера.

Фанатом не понравилось то, что Жак в начале клипа «кинул зигу». Это вызвало очень бурную негативную реакцию у его поклонников. Они заметили, что рэпер уже давно ведет себя неподобающим образом и в клипе он показал свою истинную натуру, которую долго скрывал от всех.

Сам музыкант на критику ответил только «огромным респектом» для всех, кто смог разглядеть в его жесте какую-то сатиру.

Известно, что этот клип был снят еще в 2014-2015 годах, однако на обозрение публики в интернет его выложили только недавно.