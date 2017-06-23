Тверскую область засыпало градом

Тверскую область в начале мая начало засыпать градом. Об этом погодном явлении синоптики предупреждали заранее. Оно может продлиться до окончания майских праздников. Сотрудники МЧС предупреждают об опасности и советуют быть осторожнее.

В ночь на первое мая крупный град выпал в Максатихинском районе. При этом некоторые кусочки града были размером со спичечный коробок. В такую погоду можно легко травмироваться, поэтому метеорологи советуют оставаться дома.

Также град наблюдался и в самой Твери. В интернете появились фотографии больших градин, которые покрыли всю Нило-Столбенскую пустынь.

Такое же погодное явление наблюдалось еще в нескольких районах Твери. В основном по рассказам очевидцев град прошелся по Бежецком, Торжкском, Максатихинском и Осташковском районах. Очевидцы рассказали, что град имел продолжение около часа, но крупные льдинки начали таять только утром, а всю ночь пролежали нетронутыми.

Также на днях град прошелся и в Калининском районе. Очень крупные куски льда засыпали деревню Городище Черногубовского сельского поселения.