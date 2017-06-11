Король российской эстрады больше никогда не примет участие в «Евровидении»

Сегодня на конференции музыкальной группы DoReDos, представляющей Молдавию на «Евровидении», король российской эстрады Филипп Бедросович Киркоров заявил, что больше никогда в жизни не будет участвовать в этом международном песенном конкурсе.

Киркоров объяснил свои слова тем, что он уже испытал это на себе много лет назад и эти ощущения запомнились ему надолго. Такого волнения он никогда в жизни ранее не испытывал. Певец пообещал самому себе больше не участвовать на «Евровидении» в качестве конкурсанта. Он сказал, что может поучаствовать как группа поддержки, продюсер и композитор, но не как участник. А также Филипп подчеркнул свои слова тем, что в этом конкурсе лучше всего исполнять композиции удается молодым и красивым конкурсантам. Он все еще блистает красотой, однако годы берут свое и певец не может назвать себя молодым.

Однако Киркоров совершенно не жалеет о том опыте, который он получил от участия в «Евровидении» в 1995 году, когда оно проводилось в Дублине. Тогда он исполнил свою песню «Колыбельная для вулкана» и занял 17 место.

Киркоров часто помогает молодым талантливым исполнителям пробиться в свет на «Евровидении». В 2007 году певец помог Дмитрию Колдуну, который представлял Белоруссию, в 2008 он помог Ани Лорак, представляющей Украину, в 2014 году сестрам Толмачевым и в 2016 году Сергею Лазареву, которые представляли Россию.

Сейчас же Киркоров является соавтором песни «My Lucky Day», которую группа DoReDos будет представлять на «Евровидении» в Лиссабоне, выступая от Молдавии.