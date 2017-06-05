Уникальный сценарий сериала "Доктор Кто" ушел с молотка за 6 200 евро

В доме знаменитого английского актера Уильяма Хартнелла нашли сценарий к известному сериалу «Доктор Кто». Листы, на которых была записана первая часть сериала, продали на аукционе Aston’s за 6 200 евро.

Напомнил, что именно Уильям Хартнелл стал первым актером, сыгравшим главную роль в знаменитом сериале. Он участвовал в съемках «Доктора Кто» с 1963 года и вплоть до 1966 года.

Впервые сериал был выпущен в свет в 1963 году. Зрители могли наслаждаться научно-фантастическим сериалом до его завершения в 1989 года. Однако в 2005 году сериал снова увидел свет, но уже обновленным и модернизированным.

Эксперты изучили сценарий, найденный у английского актера, и оценили его стоимость в 5000-7000 евро. Одним из организаторов проведенного аукциона был Стив Кеннеди, который рассказал о том, что найденный сценарий вызвал бурную реакцию у фанатов сериала.