Далай-лама щекочет полицейских, потому что любит улыбки людей

Недавно в индийском городе Дхарамсала прошла конференция, получившая название «Понимание мира». В конференции поучаствовали российские и буддистские ученые. В центре внимания на этой конференции оказался Далай-лама XIV.

Не смотря на то, что на научной конференции обсуждались достаточно серьезные темы, прием российских ученых прошел довольно-таки тепло и беззаботно. Далай-лама постоянно шутил и это сказывалось на остальных посетителях конференции.

Кроме того, Далай-лама сделал несколько откровенных признаний. К примеру, он не видит разницы между обычными людьми, полицейскими, учеными или депутатами. Мужчина старается у всех вызывать только положительные эмоции, поэтому когда видит человека с серьезным выражением лица, он может подойти даже к представителю правоохранительных органов и начать щекотать его, пока тот не покажет свою улыбку.