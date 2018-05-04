Пол Маккартни вступил в орден Кавалеров Почета

Вчера, 4 мая, известный рок-музыкант Пол Маккартни, который прославился своим участием в группе The Beatles, получил орден Кавалеров Почета. Награду ему вручили за его великие достижения в своем музыкальном творчестве. Елизавета II лично решила вручить орден известному музыканту во время торжественной церемонии вручения, которую провели в Букингемском дворце.

Как известно, за выдающиеся достижения в музыкальном творчестве одновременно обладать почетным орденом Кавалеров могут всего 65 человек. И на своем 75 году жизни сэр Пол Маккартни стал достойным такой чести.

Всем известный Орден Кавалеров Почета основали еще 100 лет назад. Обладателями ордена за все это время стали больше 100 человек. Среди них есть такие известные личности как Уинстон Черчилль, Джоан Роулинг, Стивен Хоккинг и много других.

Известно, что сэр Пол Маккартни в 1997 году стал рыцарем. Именно поэтому его теперь могут называть с приставкой «сэр». Немного ранее весь коллектив группы Beatles удосужился чести стать кавалерами ордена Британской империи. Это произошло в 1965 году.

После того, как королева Великобритании поздравила его с вступлением в орден Кавалеров Почета, музыкант рассказал о том какая это огромная честь для него и его семьи. А также он очень хотел бы, чтобы его родители из Ливерпуля увидели это и гордились им.