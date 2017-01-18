Каким Карл Маркс был в семейной жизни

Известного философа и революционера Карла Маркса вспоминают даже в наше время. С его дня рождения прошло уже 200 лет. Этот немецкий философ, который имел еврейское происхождение, совершил большой клад в историю. Когда о нем вспоминают, то зачастую говорят о его философских, экономических и политических идеях. Однако мало кто знает, каким же этот известный исторический деятель был в семейной жизни.

По официальной версии спутницей всей жизни немецкого революционера стала прусская аристократка Женни фон Вестфален. С ней Карл Маркс познакомился еще в детстве. Их родители были хорошими друзьями, так что соответственно и Карл с Женни проводили много времени вместе. Обручение произошло в тайне от всех, когда Карлу было 18, а Женни 22. Однако свадьбу они отыграли всего через 7 лет после помолвки.

За 7 лет обрученной жизни Карл Маркс много путешествовал и поддерживал отношения с Женни только по переписке. Женни очень ревновала его ко всем. И имела на это право. О философе ходит очень много слухов о его связи с женщинами, которые обладали не малым складом ума и могли принести пользу общественности своим интеллектом. Говорилось так же и о том, что Карл Маркс просто не мог вступить в сексуальную связь с необразованными женщинами.

Даже после свадьбы Карл Маркс изменял своей жене. К примеру, был случай, когда его жена и экономка забеременели примерно в одно и то же время. После этого Маркс пообещал больше никогда не вступать в интимную связь с этой экономкой.

Философские цитаты Карла Маркса прославились на весь мир. Все знают, что он просто не мог принять безответной любви, так как она приносила лишь страдания. Возможно, Маркс говорил о том, что если бы он что-то поменял бы в своей жизни то не женился бы, потому что Жени терпела очень много измен со стороны своего мужа.