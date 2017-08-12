Вин Дизель рассказал кто будет режиссером 9 и 10 части "Форсажа"

Знаменитый американский актер, режиссер, сценарист и продюсер рассказал о том, что ждет зрителей в фильме «Форсаж 9». Вин Дизель рассказал прессе о том, что в 9 части знаменитой франшизы все события перенесутся в Африку.

Кресло режиссера в съемках 9 и 10 частей франшизы займется Джастин Лин. Ранее он уже работал над съемками 4 фильмов «Форсажа». Известно, что в мировой прокат 9 фильм «Форсажа» выйдет 9 апреля 2020 года. На счет выхода 10 части пока что никто ничего не говорит.

Вин Дизель, который играет Тони Торетто так же рассказал о том, что в 9 части фильма зрители снова увидят на экране актрису Джордану Брюстер, которая играет роль Мии Торетто.

Известно, что компании Netflix и DreamWorks Animation Television планируют создать анимационный мультсериал по этой франшизе. Продюсировать проект будут Вин Дизель, Нил Моритц и Крис Морган.