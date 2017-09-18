Сергей Собянин проверил работу Wi-Fi в метро

В Московской подземке сегодня можно было увидеть редкого гостя. Мэр российской столицы спустился в метро, чтобы провести проверку Wi-Fi.

Как известно, Сергей Собянин ранее позаботился о том, чтобы жители столицы могли пользоваться бесплатным беспроводным интернетом в вагонах метрополитена. Сегодня, 4 мая, он лично решил проверить выполняются ли его требования и какое качество Wi-Fi дали обычным жителям города, которым он управляет.

После поездки в московской подземке, в своем Instagram Собянин выложил фото и рассказал о том, что интернет работает хорошо. Опубликованная им запись собрала больше 7 000 лайков.

Немного раньше Артем Ермолаев, который руководит департаментом информационных технологий, сообщил, что на сегодняшний день в российской столице работают 24 000 мест, где жители и гости Москвы могут воспользоваться бесплатным интернетом. Кроме того, летом 2018 года Wi-Fi появится и на новых станциях Большой кольцевой линии метро.