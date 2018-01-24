По словам Киркорова, Бузову ненавидят из-за зависти

Короля российской эстрады Филиппа Бедросовича Киркорова в последнее время очень часто замечают с известной телеведущей и с недавних пор певицей Ользой Бузовой. Ходит очень много слухов о том, что Киркоров уделяет Бузовой слишком много внимания и пытается выделиться за счет ее славы.

Сам Киркоров говорит о том, что уважает Ольгу Бузову и очень любит проводить с ней время и общаться. В свое время названный король эстрады услышал в свой адрес очень много критики и понимает как тяжело приходится в начале музыкальной карьеры, поэтому он старается всячески поддержать Ольгу Бузову. По словам знаменитого певца, они с Бузовой познакомились еще в то время, когда она не была особо популярной и у нее еще не было тех миллионов, которыми она сейчас обладает.

По мнению Киркорова, в мире всегда будет действовать закон ненависти к тем, кому люди завидуют. Так было во все времена. Люди не могут себе позволить того, чего добились другие, вот и начинают проявлять агрессию. Филипп говорит о том, что Бузова постоянно работает над собой и этим можно только восхищаться. А ненавидят ее только из зависти.