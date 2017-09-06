Режиссер Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма про супергероев

Известный режиссер, продюсер, сценарист и композитор Джей Джей Абрамс и кинокомпания Bad Robot, основателем которой он является, решили объединить свои творческие способности со студией Paramount и начали работать над новым фильмом про супергероев, который получил от своих создателей название «The Heavy», что в переводе означает «Тяжесть».

Режиссерское место в фильме займет Джулиус Эйверн, фильм «Операция «Оверлорд»» которого выйдет в прокат 25 октября. Сценарий к фильму был написан Дэниэлом Кэйси. Сюжет пока что не разглашается и держится в строгой секретности. Однако известно, что создатели проекта хотят попытаться взглянуть на жанр фильмов про супергероев с новой точки зрения. Согласно полученным сведениям, съемки фильма начнутся уже в 2018 году.

Джей Джей Абрамс выступит в роли продюсера фильма. Режиссер прославился своей работой над серией фильмов «Звездные войны» и сейчас готовится начать работать над 9 эпизодом этой картины. Также известно, что продюсер занимается разработкой фантастического сериала для канала НВО и занял пост продюсера в фильме «Робин Гуд: Начало», трейлер к которому вышел вчера.