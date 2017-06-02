Анастасия Заворотнюк посетила съемки шоу "Ты супер!", чтобы поддержать одну из конкурсанток

Завтра, 5 мая на телеканале НТВ зрители смогут увидеть известную актрису Анастасию Заворотнюк на шоу «Ты супер!», которое дает возможность детям из различных стран заявить о себе и продемонстрировать свой талант.

Актриса приехала на съемки шоу, чтобы поддержать одну из участниц, которую считает по-своему талантливой и красивой. 11-летняя Александра Кирильчук получила от звезды украшение на удачу. Анастасия Заворотнюк очень сильно болеет за юную певицу и желает, чтобы она победила в этом международном конкурсе.

Как известно, в свои 11 лет Александра Кирильчук уже получила много наград за проявление своих вокальных способностей на различных музыкальных конкурсах и фестивалях.

Актрису Анастасию Заворотнюк, которая приехала поддержать конкурсантку, зрители могли запомнить по главной роли в телевизионном сериале «Моя прекрасная няня».