Нобелевскую премию по литературе 2018 отменили в связи с секс-скандалом

Нобелевскую премию по литературе 2018 года отменили в связи с секс-скандалом, а также нехваткой членов Шведской академии, которые из-за неурядиц покинули ее. Тем не менее, вручение по другим категориям состоится согласно прежним планам, передает агентство Reuters.

Как стало известно от зарубежных изданий, в ходе текущего года Нобелевская премия по литературе вручаться не будет. На эти обстоятельства повлиял секс-скандал, новости о котором прогремели в середине апреля. Так, Жана-Клода Арно, супруга поэтессы Катарины Фростенсон, которая является членом Шведской академии, обвинили в сексуальных домогательствах. С обвинениями против него выступили 18 женщин. С тех пор началось расследование, которое показало, что другие академики также нарушали этику заведения и преждевременно разглашали имена победителей.

В ходе серьезных неурядиц из академии стали уходить литераторы, а также другие члены. Малое число голосов от недостатка литераторов может вызвать споры по поводу кристальности выбора лауреата на получение Нобелевской премии. В связи с этим было решено, что ее вручение и за 2018, и за 2019 годы состоится в следующем году.