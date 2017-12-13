Кристина Агилера выпустит свой первый за 6 лет альбом

Кристина Агилера является известной американской личностью. Ее знают как танцовщицу, актрису, певицу и автора своих песен. Однако за последние 6 лет Агилера не выпустила ни одного альбома. Впрочем, недавно певица все же решила представить миру свои новые песни, которые вошли в альбом Liberation. Альбом увидит свет уже 15 июня 2018 года на лейбле RCA Records.

После того как певица обрадовала своих фанатов новостью о новых песнях, они также смогли увидеть премьеру клипа на песню Accelerate, которую Агилера записала вместе с Ty Dolla $ign и 2 Chainz.

Недавно Кристина Мария Агилера так же дала интервью изданию Billboard, в котором рассказала, что на создание нового альбома ее вдохновил хип-хоп. В новом студийном диске будут присутствовать песни, записанные совместно с известным рэпером Канье Уэстом.

Сама певица видит свой новый студийный диск наполненным откровением и желанием быть свободной. А вот на вопросы о том, что Агилеру видят как поп-певицу, сама исполнительница ответила, что она работает в жанре соул и ни капельки не возмутилась.