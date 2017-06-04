Московские эксперты назвали ТОП-5 комплексов бизнес-класса, расположенных у водоемов

По сообщению FederalCity, эксперты рынка недвижимости Москвы провели обзор ЖК, девелоперы которых нашли возможность возвести их в природных зонах с дополнительной опцией «вид из окна». Среди московских жилых комплексов бизнес и премиум-класса не так много расположенных недалеко от водоема, но они есть.

В ТОП-5 попали: комплекс жилья премиум-класса «Парк Рублево», ЖК бизнес-класса «Дом Серебряный Бор», «Серебряный парк», «Янтарный город» и «Резиденции архитекторов». Удачнее всего вписались в природные ландшафты, по мнению экспертов, «Парк Рублево» и «Дом Серебряный Бор». «Парк Рублево» расположен внутри парковой территории на берегу Москвы-реки в 20-ти минутах от центра столицы. В ландшафт интегрирована водноспортивная инфраструктура и благоустроенная набережная. Жилье бизнес-класса в ЖК «Дом Серебряный Бор» отмечено тем, что застройщик нашел уникальное проектное решение и расположил максимальное количество квартир с видом на Москву-реку. Сам ЖК расположен в 150 м от берега, в непосредственной близости - пляжи и вековые сосны. «Резиденции архитекторов» возводятся в Центральном округе возле Яузы. По проекту предусмотрен новый пешеходный мост через Яузу, он соединит новый квартал, Рубцовскую и Семеновскую набережные. Мост станет продолжением большого пешеходного бульвара в центре квартала. Жилой комплекс бизнес-класса «Серебряный парк» на северо-западе Москвы в районе Хорошёво-Мневники расположен рядом с Большим Строгинским затоном. В нескольких минутах ходьбы - памятник природы Серебряный Бор. Из существенных плюсов: застройщик предусмотрел создание безбарьерной среды на территории комплекса, при этом обошелся без пандусов: дома расположены на уровне с тротуаром и не имеют ступеней.



