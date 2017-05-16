В сети появился первый трейлер к фильму "Робин Гуд"

В сети опубликовали первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало», режиссером которого стал Отто Батхерс, уже известный зрителям по своей режиссерской деятельности в фильмах «Черное зеркало» и «Острые козырьки».

Уже известная всем история про разбойника из Шервудского леса Робина Гуда предстанет перед зрителями в совершенно новой форме. Это будет новый Робин Гуд, который немного отличается от того, каким его видели раньше. По сценарию Робин начал страдать от посттравматического синдрома после того как вернулся из крестового похода.

Продюсеры фильма в свою очередь обещают, что зрители еще не видели известного персонажа в такой интерпретации.

В главных ролях зрители смогут увидеть Тэрона Эджертона, Джейми Фокса, Ив Хьюсон, Тима Минчина и Джейми Дорнана.

Фильм появится на экранах российских кинотеатров уже 29 ноября.