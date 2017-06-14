Селин Дион сняла клип на саундтрэк к фильму "Дэдпул 2", в котором поучаствовал и сам персонаж

Селин Дион выпустила видеоклип на песню «Ashes». На подтанцовке у известной певице был персонаж фильма «Дэдпул». Как сообщают источники, песня будет выступать саундтреком к фильму «Дэдпул 2», который появится на экранах кинотеатров России уже 18 мая.

Уже в конце песни Дэдпул подарил певице свои аплодисменты, восхищаясь ее талантом, и заметил, что это всего лишь сиквэл к «Дедпулу», так что она могла и не стараться так. Однако Селин Дион честно ответила, что привыкла всегда выкладываться на полную и не умеет халтурить. На это Дэдпул с грустью в голосе ответил, что надо было пригласить ‘N Sync.

Известно, что популярная певица согласилась исполнить саундрэк, уже через 30 секунд после того как ей включили песню.

Режиссером клипа стал Дэвид Линч, который также стал режиссером сиквела «Дэдпул». Напомним, что в первой части фильма режиссером был Тим Миллер.