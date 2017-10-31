Названы актеры, которые будут сражаться с монстрами в сериале «Страна Лавкрафта»

В новом сериале НВО «Страна Лавкрафта» главную роль сыграет Джонатан Мейджерс. Сериал будет отснят по мотивам романа в жанре хоррор Мэтта Раффа, выпущенного в 2016 году.

Съемками сериала занимаются продюсеры Миша Грин, Джордан Пил, Дж. Дж. Абрамс и студия Warner Bros. В марте к проекту решил присоединится режиссер и исполнительный продюсер Ян Деманж, который снимет главный эпизод сериала.

Джонатану Раффу досталась главная мужская роль, а вот главную женскую роль получила Джерни Смоллетт. Джонатан сыграет в сериале Аттикуса Блэка, который будет путешествовать со своей подругой Летицией и дядей Джорджем по США времен 50-х годов ХХ века.

Путешественники отправятся на поиски приключений, чтобы найти отца Блэка, который пропал без вести на территории, где задействованы расовые «Законы Джима Кроу». Главным героям придется противостоять не только расизму со стороны людей, но также им на пути встретятся монстры, описанные в книгах Лавкрафта.