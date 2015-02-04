Джона Бон Джови назвали худшим музыкантом, вошедшим в Зал славы рок-н-ролла

Совсем недавно на портале Vulture появился рейтинг музыкантов и музыкальных коллективов, которые были записаны в Зал славы рок-н-ролла. В рейтинге записали 214 человек. Первое место музыкальные критики решили отдать Чаку Берри. По их мнению, это лучший музыкант, который исполнял композиции в стиле рок.

Однако читатели больше обратили свое внимание на тех, кто в рейтинге оказался на самых последних местах. Это своего рода рейтинг самых худших музыкантов, которым удалось попасть в Зал славы рок-н-ролла.

Первое место среди худших занял Джон Бон Джови. Критики поставили его именно на это место, поскольку, по их мнению, группе Bon Jovi не удалось за все 30 с лишним лет выпустить в свет ни одной песни, которая бы стала хитом. Кроме того, музыкальные критики так же считают, что бунтарский стиль коллектива Bon Jovi выглядит каким-то фальшивым и излишне претенциозным. По их мнению, коллектив только притворяется рок-группой, как будто проводят съемки фильма.

Второе место среди худших досталось группе Queen, которую назвали наиболее переоцененной рок-группой в истории. А завершила топ-3 худших группа Journey, основанная в 1973 году.