ВЦИОМ: 83% россиян считают себя счастливыми‍

Сотрудники ВЦИОМ провели исследование, в ходе которого выяснили, что 83% россиян считают себя счастливыми‍ несмотря на все трудности. По их словам, радоваться их заставляет осознание того, что у них хорошая семье, есть дети, работа и нет серьезных проблем со здоровьем.

3 апреля на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения были предоставлены данные по результатам опроса, который показал, какое количество россиян считают себя счастливыми. Отмечается, что в этом году уровень таких людей достиг максимальной отметки за все года существования опросов - 83%. На вопросы сотрудников центра отвечали граждане от 18 лет.

Наиболее положительно ситуацию видят именно молодые россияне. Большинство из них признаются, что чувствуют себя счастливыми и видят в жизни перспективу. Кроме этого, те,у кого нет особых проблем в материальном плане, также высказались с этой точки зрения. Такие люди радуются жизни от того, что имеют крепкие семьи, детей, стабильную работу. Как показывают результаты ВЦИОМ, тяжелее всего сохранять положительный настрой пожилым и малообеспеченным.