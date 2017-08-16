Жителей Ростова привел в ужас динозавр, разгуливающий по набережной Дона

В среду, 2 мая, жителей Ростова шокировал динозавр, вальяжно прогуливающийся по набережной Дона. Костюм аниматора был настолько правдоподобным, что многие всерьез задумались над тем, что ученым все же удалось оживить динозавров.

Сегодня днем жители Ростова стали свидетелями необычного явления. По набережной Дона, прямо в толпе отдыхающих людей, вальяжной походкой прогуливался динозавр в компании сопровождающего его мужчины, одетого в шляпу и костюм цвета хаки. Мужчина выкрикивал в мегафон, что хочет познакомить динозавра со своими друзьями, которые длительное время его искали и все никак не могли найти. Молодой человек рассказал, что динозавра на самом деле зовут Кеша и позвал его следом, аниматор в костюме смиренно последовал за сопровождающим.

Несмотря на то, что на набережной просто снимали какой-то ролик, отдыхающие все равно оказались в шоке от увиденного, ведь костюм аниматора был настолько реалистичным, что прохожие даже решили, что это проделки ученых и динозавры вновь будут ходить по Земле.

Стоит отметить, что любопытные зрители успели заснять интересного персонажа на камеру и разместить ролик на популярном видеохостинге, который за довольно короткое время смог собрать более 10 тысяч просмотров.