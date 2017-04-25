Польскому журналисту Томашу Мацейчуку запретили въезд в Россию на 30 лет

Скандальному польскому журналисту Томашу Мацейчуку официально запретили въезжать на территорию России в течение 30 лет. Уведомление о запрете ему вручили прямо в аэропорту Домодедово, о чем он сам рассказал на своей странице в социальной сети.

Мацейчук опубликовал на своей странице в соцсети снимок уведомления, в котором "черным по белому" указано, что польский журналист не имеет права посещать Россию вплоть до 10 апреля 2048 года. В документе также отмечено, что если в течение этих 30 лет журналист хоть раз попытается нарушить запрет, его ждет уголовное наказание.

Стоит отметить, что буквально недавно СМИ сообщили о том, что несмотря на запрет, Томаш Мацейчук прибыл в Россию из Германии, однако попасть на территорию страны у него не получится, сейчас решается вопрос о его депортации.

Напомним, в феврале 2018 года сотрудники полиции провели обыски на съемной квартире журналиста в Мытищах. Правоохранители ему выдвинули обвинение в нарушении закона о мигрантах и о том, что он разжигает межнациональные конфликты.