В книгу рекордов Гиннеса внесли световое шоу из 1374 дронов

В провинции Шэньси в городе Сиань, что в Китае 29 апреля прошло световое шоу с использованием 1374 дронов компании Ehang Egret, которые поднялись в небо на 13 минут. Это было рекордное количество беспроводных летательных аппаратов, которое занесли в книгу рекордов Гиннеса 1 мая.

Организаторам удалось не только побить рекорд, но и сделать шоу ярким и запоминающимся. Дроны будто создали световой занавес над поверхностью городской стены. Этот так называемый занавес достигал длины 1200 метров и высоты 100 метров. Во время светового шоу беспилотные летательные аппараты меняли свою расстановку и создавали разнообразные фигуры и надписи в небе, что не могло не привести в восторг зрителей.

1 мая организаторам шоу вручили сертификат. Как отмечают представители всемирной книги рекордов, для того чтобы побить рекорд, организаторам шоу нужно было не только преуспеть в количестве, но и сделать так, чтобы все эти дроны одновременно продержались в воздухе больше одной минуты.

Предыдущий мировой рекорд был установлен корпорацией Intel, когда в Южной Корее на открытии зимних Олимпийских игр в небе показалось 1218 дронов.