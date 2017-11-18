В США умер популярный певец СССР Вадим Мулерман

В США умер один из самых популярных советских исполнителей Вадим Мулерман, смерть забрала его на 80-м году жизни. О смерти певца рассказала его близкая подруга, певица Нина Бродская.

СМИ стало известно о том, что умер один из самых популярных советских исполнителей, чьи хиты сотрясали все танцевальные площадки в 60-х годах Вадим Мулерман. О его смерти журналистам рассказала Нина Бродская, которая тесно дружила с исполнителем с 1967 года. Она отметила, что Мулерман покинул этот мир на 80-м году жизни, его забрало онкологическое заболевание, с которым певец безуспешно боролся в последние годы жизни.

Бродская также отметила, что перед смертью Мулерман переехал в США и обосновался в Нью-Йорке, где жил и проходил лечение.

В настоящий момент остается неизвестным где будет похоронен Мулерман, также нет никакой информации по поводу того, где и когда состоится церемония прощания с известным исполнителем песни "Трус не играет в хоккей".