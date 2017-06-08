Москвичи начали делиться фотографиями града и ливня в Сети

В социальных сетях жители Москвы начали делиться снимками и видео ливня и града, которые наблюдались в столице в среду, 2 мая. Они отмечали, что в самые теплые дни весны, Москва, как всегда, отличается.

Как известно, сегодня на Москву обрушились ливни и град, что не вызвало удовольствия у москвичей. Некоторые успели промокнуть под дождем на прогулке, во время езды на роликах, а кто-то просто наблюдал за происходящим из окна сухой квартиры. Пользователи начали делиться снимками и видео, рассказывая, где они находились во время начала града.

Одна девушка опубликовала видео града и отметила, что она любит дождливую погоду, однако только тогда, когда находится дома. На этот раз непогода застала ее вне квартиры и ей пришлось бежать по мокрым улицам под падающими с неба кусочками льда. Многие начали шутить, что таким образом погода мстит насчет затянувшейся зимы, ведь обычно самым дождливым месяцем весны считается апрель, а ведь второй зимний месяц в Москве еще был довольно снежным.

Несмотря на все недовольства, москвичи радуются приходу теплых дней и отмечают, что в мае даже дождь не может кому-то испортить настроение.