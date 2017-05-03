Джоан Роулинг извинилась за убийство эльфа Добби в "поттериане"

2 мая известная писательница Джоан Роулинг попросила у поклонников "поттерианы" прощения за смерть эльфа Добби. Такие слова она опубликовала на своей странице в Twitter.

В среду ценители серии книг о волшебнике Гарри Поттере отмечают годовщину самого масштабного и решающего противостояния между добрыми и злыми магами - Битвы за Хогвартс. В ходе обороны магической школы смертью храбрых пали множество учеников и преподавателей. В день, когда прошла Битва, Джоан Роулинг взяла за традицию извиняться за авторское убийство различных персонажей.

В 2018 году создатель истории решила отдать посмертные почести домовому Добби, который получил свободу благодаря доброте главного героя. Она отметила, что пусть эльф умер не в ходе самих боевых действий, он оставил свою жизнь в жертву ради тех людей, которые в итоге победили армию Воландеморта. Стоит напомнить, что прошлом году Джоан Роулинг извинилась за гибель "принца полукровки" Северуса Снегга, а в 2016 - за профессора Римуса Люпина.