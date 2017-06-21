"Первомай": В Петербурге жители жарят шашлыки прямо на детских площадках

Жители Невского района Санкт-Петербурга вышли на улицу и прямо на детской площадке развели костер для того, чтобы пожарить шашлыки. Пользователи социальных сетей заявили, что у людей совсем не осталось совести и подобное происходит во многих районах Петербурга.

Возмущенные жители Невского района опубликовали в одной из групп Петербурга в соцсети фотографии, на которых видно, что семья с маленькими детьми прямо на детской площадке разожгла костер и принялась жарить шашлыки, не обращая внимание на то, что там играют другие ребята и дым от костра летит в их сторону.

Женщина, которая прислала снимки, возмущена происходящим и интересуется, как можно было до такого додуматься. Пользователи соцсети также высказали свое мнение по поводу происходящего и многие отнеслись к этому негативно.

Они отметили, что если так хочется пожарить шашлыков, пусть выезжают на природу и делают это там, так как детские площадки для этого не предназначены. Пользователи также пожаловались на то, что в праздничные дни похожие ситуации наблюдаются по всему городу.

Нашлись и те, кто встал на защиту отдыхающих. Они отметили, что ничего ужасного не произойдет, если они пожарят шашлыки, а затем за собой уберут весь мусор.