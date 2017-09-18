Жители Воронежа смогли заснять на камеру идеальный "мужской" закат

Житель Воронежа запечатлел на камеру идеальный "мужской" закат. Он сделал снимок в селе Посельское Липецкой области во время рыбалки.

Жители Воронежа ощутили теплые весенние дни и отправились за город любоваться красотой природы. Так, один из местных жителей решил выехать на рыбалку и пробыл в селе Посельское Липецкой области больше суток, где смог полюбоваться красивым закатом. Мужчина разместил в социальной сети снимок, на котором запечатлел скрывающееся за горизонтом солнце, водную гладь и удочку. Все это он описал одним словом - "Красота".

Любители рыбалки в комментариях тут же принялись оценивать снимок, началось все с обсуждения удочки и закончилось красотами заката. Многие также отметили, что на фото запечатлен именно идеальный "мужской" закат, когда в ночной тишине можно насладиться рыбалкой.