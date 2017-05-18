13% населения Земли лишены электричества

Представители Всемирного банка провели исследование и составили по нему доклад. По данным, которые удалось узнать, 13% жителей нашей планеты лишены доступа к электричеству. Около одного миллиарда людей не могут использовать свет, технику и прочие прелести жизни обычных людей современного общества.

По данным исследований, большинство людей, которые лишены электроэнергии, проживают на Африканском континенте. Самая сложная ситуация с отсутствием электричества на данный момент сложилась в странах, которые расположены к югу от всем известной пустыни Сахары.

Однако, помимо Африки электричества лишены и страны Центральной и Южной Азии. Жители сельской местности, которые практически не могут использовать электроэнергию, составили 87%. Но проблемы с электричеством зарегистрированы не только в странах Африки и Азии. К примеру, четверть населения Бразилии и некоторые регионы Южной Америки тоже живут без электричества.

Известно, что в 2010 году специалисты начали фиксировать тенденцию быстрого появления новых электросетей по всей планете. По словам исследования, если электричество продолжит появляться в новых местах с таким же темпом, то уже к 2030 году результаты можно будет сократить на треть населения. А это значит, что в 2030 году число людей, которые не имеют доступа к электроэнергии, будет составлять уже 674 миллиона.