"Окурки и удивительные растения": Болельщики составили список недостатков "Ростов-Арены"

Болельщики составили внушительный список недостатков стадиона "Ростов-Арена" после того, как побывали на втором тестовом матче. Ростовчане пожелали, чтобы власти устранили все недочеты хотя бы до третьего тестового матча, который должен состояться 13 мая.

Так, после того, как один из жителей Ростова побывал на новом стадионе "Ростов-Арена", он остался жутко недоволен. По его словам, на самом стадионе жутко грязные полы, везде разбросаны окурки и шелуха от семечек, урн очень мало и практически не видно, а также потресканная и "обгрызанная" плитка.

Кроме того, ростовчанин посоветовал обучить волонтеров не только английскому, но и русскому языку, так как они ничего не могут объяснить и теряются, когда задаешь. Таблички с указателями, которые распечатаны на листе формата А4 в файлике и приклеены на скотч и вовсе шокировали ростовчан. Они поинтересовались, неужели нельзя было приобрести нормальные указатели, а не расклеивать этот "позор" и писать маркером номера на дверях.

Двери болельщик также не обошел стороной. По его словам, на многих виднелись какие-то дыры и ржавчина, что говорит о том, что они явно не новые. Ростовчанину также не понравился выбор товара на стадионе, он отметил, что напитки и еда довольно дорогие и ее мало, а свое проносить не разрешают, хотя с семечками люди проходили "на ура".

Также болельщик раскритиковал освещение стадиона, маленькие экраны, электрические щитки в коридоре, видеонаблюдение, а также "удивительные" растения, которые растут в клумбах около "Ростов-Арены". Ростовчанин выразил надежду, что хотя бы до третьего тестового матча все исправят и уже на ЧМ-2018 России не будет стыдно перед иностранцами.