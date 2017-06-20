Фильм Данилы Козловского «Тренер» покажут в 8 городах Швейцарии

Компания Swiss Partnership сообщила о том, что в 8 городах Швейцарии пройдет кинопоказ фильма «Тренер», режиссером которого стал дебютировавший в этой роли скандальный актер Данила Козловский.

Как сообщила компания прессе, фильм покажут в таких городах как Женева, Лозанна, Мотре, Берн, Базель, Цюрих, Люцерн и Лугано. Сам показ фильма пройдет на русском языке, однако для швейцарцев специально добавили субтитры на английском.

Как известно, в сюжете фильма рассказывается об истории Юрия Столешникова, игрока футбольной команды «Спартак». Футболист не смог забить пенальти, когда момент игры был решающим, из-за чего он и получил дисквалификацию. Однако карьера футболиста на этом не закончилась. Спустя 2 года он стал тренером в региональной команде «Метеор».

Данила Козловский в создании этого фильма немалую роль. Он не только написал сценарий, но также выступил в роли режиссера и сам предстал перед зрителями в главной роли.

Журналисты считают, что в картине «Тренер» Козловскому удалось представить зрителям человеческую драму и борьбу с окружающими, которые не могут принять главного героя из-за ошибок прошлого. Это довольно-таки качественный фильм про спорт, который поднимает дух, хоть местами он получился затянутым. А иногда в фильме присутствовало немного больше пафоса, чем нужно было.