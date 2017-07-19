Группа «Мумий Тролль» получит 4 999 000 рублей за выступление на Дне города в Екатеринбурге

18 августа жители Екатеринбурга будут праздновать День города. В честь праздника на Площади 1905 года все желающие смогут посетить концерт, в завершении которого поучаствует группа «Мумий Тролль». Выступление группы затянется на 1 час. Как сообщают СМИ, за выступление группа получит 4 999 000 рублей гонорара.

Организаторы концерта сообщили, что в условиях контракта с группой «Мумий Тролль» было написано, что они должны выступать без фонограммы. Концерт будет проходить вживую. Весь состав группы выйдет на сцену в 21:00 и завершат концерт исполнениями своих песен. Гонорар группа получит уже после выступления. В цену контракта входит так же обеспечение исполнения технических требований и составленного группой райдера. Однако многие журналисты могут рассказать о том, что требования коллектива группы «Мумий Тролль» еще довольно-таки скромные, если сравнивать с другими артистами.

29 апреля жители Екатеринбурга уже посетили концерт этой группы в КРК «Уралец».