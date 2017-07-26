В США планируют открыть тематический парк "Симпсонов"

Мэтт Грэйнинг хочет открыть тематический парк мультсериала «Симпсоны», о котором стало известно во всем мире. Осенью 2018 года выйдет уже 30 сезон комедийного мультипликационного сериала о семействе Симпсонов. Сериал стал не только известным, но и побил рекорд по количеству показов на прайм-тайм. Недавно в эфир вышла уже 636 серия об этой забавной семейке.

Этот мультсериал впервые увидел свет еще в 1987 году. Он начинался с небольших серий, которые транслировали в эфире скетч-шоу Трейси Ульмана. А вот первая серия вне шоу вышла в 1989 году, на рождество. Отдельным сериалом «Симпсоны» стали в 1990 году. По словам Мэтта Грейнинга он даже не представляет окончания сериала. Продюсер заявил, что скорее человечество осознает справедливость отрицания смерти, чем выйдет последняя в истории серия «Симпсонов».

По задумке Мэтта Грейнинга в самом центре тематического парка «Симпсонов» будет стоять огромная статуя Гомера, главы семейства. Грейнинг рассказал о том, что саму статую планируют сделать высотой 183 метра. На самом верху, в голове одного из главных персонажей мультсериала разработчики планируют создать ресторан.

В парке Universal Studios уже есть аттракционы по мотивам «Симпсонов», а также знаменитый ресторанчик «Красти Бургеры». Однако Грейнингу этого не достаточно. Он хочет создать собственный тематический парк посвященный только «Симпсонам».