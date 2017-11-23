«Вынеси за 60 секунд»: в Челябинске на открытии супермаркета порадуют покупателей акциями и шок-ценами

Жители Челябинска получат возможность приобрести нужные вещи по шок-ценам, поучаствовать в забеге «вынеси за 60 секунд» и побороться за главный приз – плазменный телевизор. 5 мая, на открытии супермаркета «Галамарт», посетители смогут купить пачку угля за 1 рубль, а решетку-гриль за 79 рублей.

В Челябинске продолжают открываться супермаркеты и магазины, для привлечения новых покупателей предприниматели устраивают ряд интересных конкурсов и ставят на товары невероятно низкие цены. Так, в ТЦ «Фиеста» открывается еще один «Галамарт», где 5 мая, в первый день его работы, посетителям предоставят ряд возможностей приобрести товары по низким ценам или даже получить их в подарок.

Среди самых ярких скидок супермаркет отмечает цены на сезонные товары, актуальные в начале сезона шашлыков. Пачку угля на 2 килограмма магазин будет продавать за 1 рубль, решетку для гриля – за 79 рублей. Скатерть можно будет купить за 49 рублей, а постельное белье – всего за 199 рублей.

Помимо этого, будет проводиться конкурс «вынеси за 60 секунд». Участники конкурса получат возможность забрать себе все, что они успеют взять в супермаркете за 1 минуту. Также будет разыгрываться телевизор, а за покупку свыше 500 рублей каждый получит гарантированные призы.